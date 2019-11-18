الجولة الـ 13 للأولى تبدأ بثلاث مواجهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بثلاث مواجهات تجمع الخليج مع الطائي، والجيل مع الشعلة وجدة مع التقدم.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الخليج السابع عشر بـ 11 نقطة ضيفه الطائي العاشر بـ 16 نقطة، فيما يحل الشعلة الحادي عشر بـ 15 نقطة ضيفا على الجيل الثاني عشر بـ 15 نقطة على ملعب نادي الفتح، ويواجه جدة الرابع عشر بـ 15 نقطة ضيفه التقدم الثامن عشر بـ 11 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل منافسات الجولة غدا بإقامة 5 مباريات، فيما تقام الخميس مباراة واحدة، وتختتم الجولة الجمعة بمواجهة نجران والقادسية المتصدر.