2.2 مليون م2 منهوبة بوضع اليد في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من مليوني م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أزالت خلال الأسبوع الماضي تلك الإحداثيات التي قدرت بمساحة 2.201.000 م2 ، بعد أن حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه الأراضي بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وأكد أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، مشيرا إلى أن التعديات تعرقل حركة التنمية في عسير، وتخل بالتخطيط العمراني في المنطقة.