رفع إنتاجية حقل آبار مربة وعتود إلى 15 ألف م3

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ مشروع رفع كفاءة حقل آبار «مربة وعتود» في منطقة عسير، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 6000 آلاف متر مكعب يوميا إلى 15,000 ألف متر مكعب يوميا.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة في منطقة عسير، حيث جرى تسليم مواقع المشروع لمؤسسة وطنية بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرا، مشيرة إلى أن مشروع «حقل آبار مربة وعتود» نفذ عام 1428هـ، ويتكون من سدين سطحيين هما سد مربة وسد عتود، وكذلك سد عتود الجوفي الذي يبعد نحو 6 كلم أسفل سد مربة، إضافة إلى 13 بئرا يدوية.

وتشرف الوزارة على مشاريع حفر الآبار في مختلف مناطق المملكة، وذلك بحسب الاحتياج وخطة العرض والطلب، حيث تعمل على حفر الآبار الأنبوبية والآبار اليدوية وتزويدها بخزانات ومضخات في جميع مناطق المملكة.