إزالة تعديات بمركز حرة أملج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أملج

أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس الأول، تعديات بمركز الحرة التابع للمحافظة، تقع داخل نطاق صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أمس أنها أزالت التعديات بعد أن تحققت من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مشيرة إلى أنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.

وأهابت اللجنة بالمواطنين التعاون للوقوف ضد هذه التعديات والإبلاغ عنها، لما تسببه من فوضى وإعاقة للتخطيط العمراني الحديث.