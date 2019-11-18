ضبط مواطن تورط في سرقة الأموال بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنا ثلاثينيا، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلا شخصية رجل أمن.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله وتوفيقه عن ضبط السارق، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 30 جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على نحو 240,000 ألف ريال، كما ضبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ 12 ألفا وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.