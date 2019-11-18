«النزاهة» توحد صوت الخطباء الجمعة المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع في مناطق المملكة كافة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن النزاهة والحفاظ على المال العام.
كما تضمن التوجيه أن يتناول الخطباء حرمة التعدي على المال العام بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي، وتأدية الواجبات الوظيفية وغرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص، ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خصصت له وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات مالية وإدارية.
ويأتي التوجيه في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور المنابر في المساهمة بنشر الوعي الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وأهميتها في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، والتي تسهم في ترابط المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
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