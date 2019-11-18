«ناظر» مبادرة لتسهيل إجراءات الأوقاف بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه أمس، مبادرة «ناظر» الموجهة لنظار الأوقاف لتسهيل إجراءات معاملات الأوقاف بالأمانة وتسهيل مهامهم وإعطائهم امتيازات خاصة عن غيرهم من فئات العملاء والمستفيدين، وذلك للأهمية العظيمة للأوقاف ودعم مسيرة الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي.

وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل حلواني أن مبادرة «ناظر» هي إحدى مبادرات خدمة العملاء بالأمانة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وذلك من خلال حزمة من التسهيلات التي قدمتها الأمانة لنظار الأوقاف لمتابعة أمور الأوقاف العامة وإدارة شؤونها وفقا للأنظمة والتعليمات.

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وأشار إلى أنه جرى استحداث بطاقة خاصة تعطى لناظر الوقف للتعريف به في أروقة الأمانة ولتمكينه من الحصول على امتيازات خاصة، ومنها الاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي خدمة العملاء، إضافة إلى تخصيص موقف لحامل البطاقة، فضلا عن إنهاء كافة إجراءات المعاملات عن بعد في حال عدم الحضور، مبينا آلية الحصول على البطاقة، وذلك عن طريق الحضور لمقر خدمة العملاء وتوفير كافة البيانات المطلوبة، مؤكدا أن الفئة المستحقة للبطاقة هم نظار الأوقاف الرسميون الذي يملكون صكوكا شرعية أو المنتخبون من مجلس النظارة. من جهة أخرى دشن أمين العاصمة المقدسة بمكتبه أمس، جائزة أمين العاصمة المقدسة للتميز في دورتها الرابعة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة نحو الارتقاء بمستوى الأداء لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات البلدية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية منظومة الجودة والتميز المؤسسي التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح مدير إدارة خدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة المهندس وائل حلواني، أن الجائزة تهدف إلى نشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والإبداع والابتكار بين العاملين بأمانة العاصمة المقدسة وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والموظفين وتقدير إنجازاتهم المميزة عن طريق مكافأتهم وتشجيعهم وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المؤهلة.

5 فئات لجائزة التميز: