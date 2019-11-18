السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة حددت محكمة النقض المصرية جلسة 15 فبراير المقبل كأولى جلسات، نظر طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم شرطة حلوان». وقضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 بإعدام ثمانية متهمين، والمؤبد لـ 50 آخرين في القضية التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة بمعاقبة سبعة متهمين بالمشدد 10 سنوات، وثلاثة متهمين بالسجن خمس سنوات.



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كانت هذه تفاصيل خبر 15 فبراير موعدا لنقض إعدام 8 مصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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