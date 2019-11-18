السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي يحاصر "شريطية السيارات" قائدي المركبات في الإشارات والشوارع المؤدية إلى معارض جنوب جدة، لإقناعهم بالبيع عبر مساومتهم، معرقلين حركة السير، وما إن يشاهدوا إحدى دوريات المرور حتى ينطلقوا هاربين، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.



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