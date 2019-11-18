توظيف 40% من خريجي برنامج خالد الفيصل لبناء الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسهم برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان في توظيف 40% من خريجي البرنامج البالغ عددهم 5 آلاف طالب وطالبة منذ بدايته في 1430هـ، وذلك بحسب التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي تسلمه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للمدينة أحمد لنجاوي، التقرير المتضمن نبذة عن البرنامج الذي يستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء محافظات المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل بحلول 2020، وتوقيع اتفاقية شراكة تدريب مع كلية نياجرا الكندية التي تصنف الأولى في مجال البحوث التطبيقية على مستوى كندا، والأولى على مستوى المملكة في التدريب المهني والتقني المقدم حسب تصنيف كليات التميز، ومضاعفة عدد طلاب البرنامج في هذا العام من 1000 إلى 3 آلاف طالب وطالبة، وتطوير بوابة توظيف الكترونية تدعم خريجي البرنامج في التوظيف، وتدريب أكثر من 500 طالب وطالبة من الضمان الاجتماعي ودور الأيتام بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما اشتمل التقرير على نبذة عن الأكاديمية الوطنية للطيران، ما تعد أول أكاديمية طيران وطنية تأسست بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، تقدم برامج تدريبية بمقاييس عالمية لتمكين شباب وشابات الوطن وتنمية قطاع الطيران في المملكة، تماشيا مع رؤية 2030، بلغ عدد المتدربين 27 متدربا في 2019، فيما يتوقع تدريب أكثر من 150 متدربا 2020 .

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وفي جانب ريادة الأعمال استقطبت 30 شركة ناشئة وإيجاد 150 فرصة عمل في 10 قطاعات شملت 6 مناطق حول المملكة، إضافة إلى طرح مناقصات متنوعة، وعقد شراكة استراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان مع جامعة بابسون العالمية، الأولى عالميا في مجال ريادة الأعمال.

وتخلل اللقاء، عرض عن مركز المعارض والمؤتمرات العالمي على مساحة 25 ألف م 2 ويضم فنادق وأراضي تجارية، كذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة في الوادي الصناعي بالمدينة، وتهدف لأن تكون منطقة اقتصادية خاصة تستقطب صناعات من أهمها الخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية يتم تطويرها من قبل مدينة الملك عبدالله تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية على مساحة 10 كلم مربع.

إلى ذلك تسلم أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه في مقر الإمارة بجدة التقرير السنوي لإدارة مرور العاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، والذي استعرضه مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، متضمنا إحصاءات عن أعمال الإدارة خلال العام الماضي في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث، العرضيات، خليص، الجموم، الكامل.

وبحسب التقرير فقد تمت معالجة 32 موقعا تشهد نسبة عالية من الحوادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إيجاد حلول هندسيه لنحو 10 مواقع في العاصمة المقدسة وحلول تشغيلية لخمسة مواقع أخرى، ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية فيما تضمن التقرير نبذة عن أعمال إدارة مرور العاصمة المقدسة خلال موسم العمرة والمشاركة في الفعاليات والبرامج المجتمعية والتوعوية.