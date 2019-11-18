تمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير.. والمسرح يعود لتوهجه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

فيما جرى تمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل بناء على توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بحسب رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر أمس، لم يقتصر موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه على الجانب الترفيهي فحسب، بل امتد إلى جوانب متعددة من أبرزها الشأن الثقافي.

ومع انطلاقة موسم الرياض عاشت العاصمة عرسا ثقافيا وابتهجت المسارح وصالات السينما والتي زخرت بالحضور من الجنسين، إذ أسدل الستار عن مسرحيات متنوعة بقوالب كوميدية ودرامية شارك فيها ممثلون وفنانون سعوديون وخليجيون ومن دول عربية.

Advertisements

المسرح السعودي عاد لتوهجه مجددا مع موسم الرياض، من خلال مسرحية «الذئب في القليب» ومسرحية «وش أخبارك» والتي يشارك فيها نخبة من نجوم الكوميديا السعودية، كما كان لزوار الموسم موعد مع المسرحيات الخليجية والعربية، والتي من أبرزها (3 أيام في

الساحل، والملك لير، وعلاء الدين والعفاريت، وليالي المحروسة، ليلة زفته، جريمة في المعادي، ومسرح مصر، بيتر بان).

وشهدت العروض المسرحية المباشرة المقامة في البوليفارد وواجهة الرياض ومسرح جامعة الأمير نورة بنت عبدالرحمن حضورا كبيرا فاق التوقعات، وذلك بحسب إحصائيات الهيئة العامة للترفيه، والتي أعلنت عن انتهاء تذاكر أبرز المسرحيات في وقت قياسي.

وتستبشر الأوساط الثقافية بمبادرة الهيئة العامة للترفيه بتخصيص فعاليات ثقافية في موسم الرياض الحالي، ليكون انطلاقة تجديدية للمسرح بالعاصمة الرياض، إذ يسعى الموسم من خلال هذه الفعاليات إلى توفير تنوع ثقافي وترفيهي لزواره من الداخل والخارج.