إغلاق 58 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة صحة البيئة 58 منشأة صحية خلال صفر الماضي، لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن جهود البلدية للمحافظة على أمن وسلامة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من قبل تلك المنشآت.

وأوضح رئيس البلدية محافظة المهندس سلطان الزايدي أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية على جميع المنشآت الصحية بما في ذلك المطاعم والبقالات، والبوفيهات، وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، حيث نفذت الفرق الرقابية 738 جولة تفتيشية خلال صفر الماضي، أسفرت عن إصدار 911 مخالفة، وإغلاق 58 منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، وإتلاف 180 كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت لائحة الغرامات البلدية على المنشآت المخالفة، مع وضع هذه المنشآت تحت الرقابة المباشرة لمتابعة التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية في الفترة المقبلة.