لماذا يرفض 73 % التبرع بأعضاء ذويهم المتوفين دماغيا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أظهر استطلاع أجري على 23249 شخصا أعمارهم بين 16- 64 سنة من 27 دولة حول العالم عام 2018م، أن 44% من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع مستعدون للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

وحلت السعودية في الترتيب الـ24 من بين 27 دولة بحسب تقرير نظرة عالمية على الرعاية الصحية الذي أجرته مؤسسة ايبسوس 2018.

من جهته أكد المدير الطبي للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور بشر العطار للصحيفة أن الإشكالية ليست في عدد من يبدون موافقتهم للتبرع بأعضائهم، إذ دائما تكون النسب مرتفعة عند إجراء استطلاعات رأي، بل المشكلة في عدم موافقة ذويهم على التبرع في حال الوفاة الدماغية، إذ بلغت نسبة الرفض 73% من بين 386 أسرة لديهم قريب متوفى دماغيا، وتمت مقابلتهم من قبل فريق المركز عام 2018.

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وأشار إلى أن إقرار النظام الشامل للتبرع بالأعضاء قريبا من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشورى عليه وإحالته للجنة الخبراء، سيرفع نسب التبرع بالأعضاء كثيرا، لأنه سيلغي اشتراط موافقة الأهل على تبرع ابنهم أو ابنتهم في حال كان هذا الابن أو الابنة قد وافقوا ووقعوا على الاستعداد للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة.

وأضاف العطار أن المركز سينفذ حملة واسعة لإقناع الشباب بالموافقة على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، إما من خلال التسجيل في موقع المركز أو على رخصة قيادة السيارة أو بتسجيل الموافقة على التبرع عند التنويم في المستشفى.

ولفت الدكتور بشر إلى أن عدم توفر أعضاء كافية للزراعة هو أحد أسباب وفاة بعض من هم على قوائم الانتظار، مبينا أن زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء كفيل بإنقاذ حياتهم، مشيرا إلى أنه من بين 5000 آلاف منتظر لزراعة كلى يتوفى 10% بسبب عدم وجود متبرع، ومن بين 1000شخص يحتاجون لزراعة كبد يتم إجراء 250 زراعة سنويا فقط، إضافة إلى أن 10% من بين المحتاجين لزراعة قلب يتوفون لعدم وجود أعضاء، فضلا عن زراعة 30 رئة سنويا فقط، في حين أن الاحتياج الفعلي أكبر بكثير.

وأبان أنه على الرغم من وجود فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية التي يقررها طبيبان متخصصان بتقريرين مستقلين منفصلين، إلا أن كثيرا من الأهالي ما زالوا متأثرين بفتاوى سابقة لبعض المشايخ لا تجيز التبرع بالأعضاء، الأمر الذي يحرم مرضى حياتهم مهددة بالخطر من عضو يمكن به إنقاذهم.

نسب موافقة الأفراد من كل دولة على التبرع بحسب التقرير: