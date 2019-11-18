فرق ميدانية تتأهب لموسم أمطار جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف رفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة، خصصت أمانة محافظة جدة عددا من فرق العمل خلال موسم الأمطار، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، فيما جرى توزيع المعدات، منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية، و19 مركز إسناد، مؤكدة جاهزية جميع فرق العمل والمعدات المشاركة في خطة الأمانة للموسم، وذلك لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وأوضحت الأمانة أن الخطة تضمنت الاستعداد من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة للتأكد من جاهزية العمال والمشرفين الذين بلغ عددهم 2800، إلى جانب التأكد من جاهزية المضخات والمعدات التي بلغ عددها 1450 معدة، إضافة إلى توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، كما تم التأكد من مشاركة 2300 عامل ومشرف، ونحو 2600 جهاز ومعدة لأعمال الرصد والمكافحة الحشرية، والوقاية من حمى الضنك.