مصادرة ألعاب هوائية وعربات كهربائية بحدائق شوقية مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة، وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة على حديقة حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع لضبط الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق أو تشويه المظهر العام.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس محمد المشيخي، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 6 ألعاب هوائية و18 عربة كهربائية ودراجات هوائية، ومولدات كهربائية تستخدم لنفخ الألعاب، لافتا إلى أنه جرى حجز مركبتين عائدتين للمخالفين بمقر البلدية كانتا تستخدمان في نقل وتخزين الألعاب، وأخذ الإقرار على مالكيها بمراجعة قسم الأسواق بالبلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد أن مراقبي البلدية يبذلون جهودا كبيرة لمنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للأهالي، حفاظا على سلامتهم وراحتهم.