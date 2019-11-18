ضبط شاحنة محملة بأسمدة دواجن غير معالجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ وادي الدواسر

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر شاحنة محملة بأسمدة دواجن غير معالجة، بعد رصدها أثناء دخولها للمحافظة، ورغبة قائدها التوجه بها لإحدى المزارع، حيث جرت مصادرة الحمولة، وتطبيق النظام بحق المخالف وتحرير الغرامة المالية النظامية بحق قائد الشاحنة والبالغة 10 آلاف ريال.

وأكدت البلدية حرصها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، داعية مستخدمي سماد الدواجن غير المعالج إلى ضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.