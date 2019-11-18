ملتقى التعليم يبحث تحسين إجراءات الإيفاد وتجويد مخرجاته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي في الرياض أمس ملتقى «إيفاد» الذي تنفذه الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، بحضور عمداء الدراسات العليا وكليات التربية بالجامعات السعودية الحكومية ومشرفي ومشرفات الإدارة.

وأكد العاصمي أهمية المشاركة والتواصل بين وزارة التعليم والجامعات السعودية، لإيجاد رؤية واضحة للقضايا والموضوعات ذات العلاقة بإيفاد المتقدمين والمتقدمات من شاغلي الوظائف التعليمية، موضحا أن هذا التعاون ينعكس في إيضاح الصورة أمام الجامعة، والموفد، والوزارة، وجهة عمل الموفد في إدارات التعليم تجاه هذه القضايا، مشيرا إلى أن عدد الموفدين حاليا يتراوح بين 600 إلى 900 موفد سنويا.

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وأشاد بجودة البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية، بما تتضمنه من جهود وعمليات تطويرية مستمرة، مكنتها من الحصول على الاعتماد من مؤسسات دولية معروفة.

من جانبها أوضحت مدير إدارة الإيفاد والابتعاث بالوزارة بدرية الغانم أن الملتقى يهدف إلى التعاون والتكامل مع الجامعات الحكومية للوصول إلى حلول تسهم في تحسين إجراءات الإيفاد وتجويد مخرجاته؛ بما يحقق أهداف الوزارة من البرنامج، وتعزيز الشراكة مع الجامعات الحكومية، والتوسع في برامج الدراسات العليا، وتطوير البرامج النوعية التكاملية في رسم مسار الإجراءات المشتركة بين الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث والجامعات الحكومية، وتوظيف البحوث والدراسات الأكاديمية العلمية والتربوية، ومواءمة مخرجات برامج الدراسات العليا مع احتياجات الميدان التربوي.

وأضافت أن اللقاء تناول لوائح الخدمة المدنية المتعلقة بالموفدين، والتخصصات العلمية وسبل تطويرها، وإجراء إيفاد شاغلي الوظائف التعليمية، والأفكار البحثية ودورها في دعم تطوير التعليم.

أبرز ما قدم في الملتقى: