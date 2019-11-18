بداية فعلية للبنية التحتية لحافلات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أمس البدء الفعلي في تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية لمشروع النقل العام بالحافلات التي ستشمل معظم أحياء العاصمة المقدسة، موضحة أنه من منطلق حرصها على تحقيق السلامة والراحة وعدم تعطيل مصالح السكان خاصة بالقرب من مواقع العمل فإنها تستحث سكان وزوار ومرتادي مكة لمشاركتهم في معاونة القائمين على تنفيذ المشروع وتسهيل مهمتهم لإنجازه في الفترة الزمنية المحددة، والذي سيحقق بعد اكتماله نقلة نوعية في مستوى وجودة خدمات النقل العام بالعاصمة المقدسة، ويسهل حركة وتنقلات سكان المدينة وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين، داعية إلى التعاون والمساندة لسرعة إنجاز المشروع.

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وأشارت إلى أنها تقدر تفهم الجميع لما ستكون عليه الأوضاع في مواقع العمل وما تتطلبه من تعديلات وتغييرات لبعض الشوارع واتجاهاتها وتأثيرها الموقت على الحركة المرورية بها، مبينة أن ذلك يأتي تأكيدا لتوجيهات القيادة نحو الاهتمام بكل ما يحقق التطور والنماء لكافة مناطق المملكة ومدنها، وخاصة لمنطقة مكة المكرمة وعلى وجه التحديد للعاصمة المقدسة ورعايتها لتحسين الخدمات والمرافق بها باعتبارها مهبط الوحي وقبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن منطلق رسالة المملكة في أن خدمة وراحة مرتادي مكة المكرمة من حجاج ومعتمرين وزوار تأتي في مقدمة أولوياتها.

ونوهت إلى أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بشتى المجالات الاقتصادية والتنموية، وتحقيقا لأحد أهم عناصرها التطويرية وهو تعزيز منظومة النقل العام في كافة المدن الرئيسة بالمملكة، ومنها مدينة مكة المكرمة، وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام بالحافلات والقطارات في مدينة مكة المكرمة، فقد وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في 13 محرم 1439 عقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع بإجمالي 400 حافلة، كما وقع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية للمشروع.

ماذا تشمل المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية للمشروع ؟