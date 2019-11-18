“الجامعة الإسلامية” لينك سريع التسجيل في وظائف جدارة 1441 Jadara3 على موقع وزارة الخدمة...

بات التسجيل في وظائف جدارة 1441 Jadara3 على موقع وزارة الخدمة المدنية من أكثر الموضوعات بحثًا في المملكة العربية السعودية، فيوم تلو الآخر يزداد تساؤلات مواطني المملكة على موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني فهو منصة خدمية تقدم وظائف متعددة تتناسب مع مؤهلات الشباب تابعة لوزارة الخدمة المدنية من أجل تسهيل وتوفير الجهد الذي كان يبذله الشباب في البحث عن الوظائف في الطرق التقليدية.

عكفت المملكة العربية السعودية على دعم مواطنيها بكافة الطرق الإلكترونية للنهوض بالمملكة في كاف المجالات ويستطيع الموظف السعودي مواكبة تطورات العصر مثلما يحدث في الدول المتقدم، لذلك نوضح لكم خطوات التسجيل في وظائف جدارة، والشروط المحددة للقبول المتقدمين.

خطوات التسجيل في وظائف جدارة

حرصنا أن نجمع لكم خطوات التسجيل في وظائف جدارة حتى تتمكنون من التقديم في أسرع وقت من خلال النقاط التالية:

سجل دخولك على موقع التوظيف الإلكتروني نظام جدارة وزارة الخدمة المدنية

أنقر على زر تسجيل جديد.

دون رقم الهوية الوطنية.

أضف تاريخ الميلاد.

انسخ الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام,

أضغط على استمرار.

شروط نظام جدارة

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم أن يكون من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.

وفي حالة أن كان التقديم على الوظائف التعليمية يشترط التالي:

لابد من معادلة المؤهل من خارج المملكة.

يشترط تتناسب الدرجة العلمية للمتقدم وكذلك التخصص.

لابد من اجتياز المتقدم جميع الاختبارات.

معلومات عن خدمة جدارة

رسوم الخدمة : خدمة مجانية

وقت الإنجاز : 7 أيام عمل

توفر الخدمة : 24/7

أوقات العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً

اتفاقية مستوى الخدمة لمعلومات اتفاقية مستوى الخدمة يرجى زيارة اتفاقية مستوى الخدمة

الدعم والمساندة للحصول على الدعم والمساندة من خلال رابط الدعم والمساندة

لمزيد من التفاصيل عن طريق رابط دليل المستخدم

روابط مهمة

رابط موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة موقع التوظيف الإلكتروني (جدارة). موقع الوظائف المساندة (ساعد). رابط جدارة البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني وزارة الخدمة المدنية – الصفحة الرئيسية وزارة الخدمة المدنية – تسجيل الدخول

نظام جدارة

طرحت وزارة الخدمة المدنية منذ عام 1433 هـ نظام جدارة ليكون منصة إلكترونية شاملة للتوظيف في القطاع الحكومي من أجل التيسير على مواطني المملكة في كافة المجالات والالتحاق في الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة الخدمة المدنية، لذلك حاولنا تقديم كل ما يخص نظام جدارة وشروط التسجيل في التوظيف الإلكتروني ورابط موقع وزارة الخدمة المدنية.

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ويتميز نظام جدارة بأنه خدمة مجانية، متاحة للعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ويقبل على التقديم فيه الآلاف من المواطنين في مختلف مدن المملكة.