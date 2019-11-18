أمر ملكي يزف بشرى لـ 172 عضواً في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- أمراً ملكياً كريماً بتعيين (١٧٢) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة. وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-رعاه الله- للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم- أيده الله- على تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ورفع معاليه الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تلقاه النيابة العامة من مقامهما من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.

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