إصابة شخصين في انقلاب مركبة بالكامل

أصيب شخصان في انقلاب مركبة في محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية «911»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تلقى بلاغًا عن انقلاب المركبة في قرية الصعيب التابعة لمحافظة الكامل، ونتج عنه إصابة شخصين، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل الشخصين المصابين إلى المستشفى.

أمطار غزيرة

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة خلال اليوم، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، أضم، الجموم، العرضيات، وميسان.

اتباع تعليمات السلامة

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًّا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية, متمنيًا السلامة للجميع.