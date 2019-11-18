هدف: دعم السعوديين الراغبين في الحصول على شهادة «مُقيم عقاري»

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الإثنين، أنه يدعم السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري للحصول على شهادة «مقيم عقاري» معتمدة رسميًّا على مستوى العالم من مجلس معايير التقييم الدولي (IVSC).

وأضاف صندوق تنمية الموارد البشرية، في بيان له، أن الشهادة تمكن من يجتاز اختباراتها لمزاولة مهنة تقييم العقارات، والتي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.

شهادة مقيم عقاري

وأوضح الصندوق، أن المتقدم على شهادة «مقيم عقاري» ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ(هدف)، يحصل على 2000 ساعة خبرة -كحد أدنى- في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقَيّمين المعتمدين.

وأشار (هدف) إلى أن شهادة «مقيم عقاري» تأتي ضمن 25 شهادة مهنية احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

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وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ـ شروط الانضمام للبرنامج

وأوضح (هدف) أن البرنامج يستهدف المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثًا عن عمل أو طالبًا.

ويشترط للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا، علمًا بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وأشار (هدف) إلى أن آلية الدفع من الصندوق تقوم على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقًا للتكاليف المحددة على موقع (طاقات) taqat.sa؛ حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقًا معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.