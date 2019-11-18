المستندات المطلوبة لـ«اكتتاب أرامكو» وشرط الحصول على أسهم مجانية

أدرجت شركة «أرامكو»، أمس الأحد 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب الذي ينتهي للأفراد الخميس 28 نوفمبر 2019، هو 10 أسهم، دون حد أعلى.

وأوضحت «أرامكو»، أنه يمكن الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، لكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 - 30 – 40، مشيرة إلى أن شريحة المستثمرين الأفراد المسموح لهم بالاكتتاب بالإضافة للمواطنين السعوديين، تشمل كلًّا من:

أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة العربية السعودية ولديه حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

ويتاح للمواطنين الخليجيين الاكتتاب من خلال فروع الجهات المستلمة السعودية، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة السعودية، وإذا لم يكن للمستثمر الخليجي حساب مصرفي لدى أي من الجهات المستلمة، فعليه زيارة أي من فروع الجهات المستلمة لفتح حساب.

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وفيما يخص المستندات المطلوبة لإكمال عملية الاكتتاب فتتضمن أصل ونسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول، ولا يحق لمواطني دول مجلس التعاون الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين لهم.

ويكتتب الأفراد الخليجيون بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالًا، وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب يكون لهم الخيار بين:

الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدًا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين.

إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه «أرامكو السعودية» مناسبًا بالتشاور مع المستشارين الماليين /المنسقين الرئيسيين.

وسيتم إيداع مبلغ الفائض النهائي أو الأسهم الإضافية في الحساب المصرفي السعودي الجاري للمستثمر الخليجي، أما بالنسبة للأسهم المجانية التي أعلنت عنها «أرامكو» فهي متاحة فقط للمستثمرين الأفراد السعوديين.

بنوك الاكتتاب

وشددت «أرامكو» على أن البنوك المدرجة في الموقع الإلكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلقي الطلبات، وهي: «البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الرياض، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي».