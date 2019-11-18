ضبط مواطن تورّط في سرقة الأموال بالشرقية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله وتوفيقه عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلا شخصية رجل أمن. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 30 جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من "240000" مئتين وأربعين ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ 12 ألفاً، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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