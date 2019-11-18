السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مطار معيتيقة



طرابلس 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار.

وأوضحت الصفحة الرسمية لرئيس المجلس أن السراج بحث مع كل من وزير المواصلات المفوض المهندس ميلاد معتوق، ووكيل الوزارة مهندس هشام أبو شكيوات، وآمر ركن السلاح الجوي المكلف عميد طيار عمر الويفاتي، وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو.

وتمحور الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس حول «تفعيل قرار القائد الأعلى للجيش الليبي بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني»، وفق المجلس الرئاسي.

يذكر أن السراج أجرى جولة تفقدية بمطار معيتيقة الأحد، حيث بحث الإسراع في عمليات الصيانة والتجهيز الجارية حالياً استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية.

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19:48ت م

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