السعودية اليوم / مطارات المملكة الدولية تحتفل باليوم الوطني العُماني التاسع والأربعين



الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة الدولية في احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني العُماني التاسع والأربعين، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف مطارات المملكة الدولية، حيث تم استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وقٌدم للمسافرين القادمين من سلطنة عُمان الشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ(49).

كما زيّنت شاشات العرض داخل صالات مطارات المملكة الدولية، بعبارات ترحيبية وتهاني وتبريكات خاصة بهذه المناسبة السعيدة التي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، كما صدح النشيد الوطني العُماني في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة في مشهد يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة العربية

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، عادّين ذلك جزءاً من الواجب الوطني تجاه عمان الشقيقة حكومة وشعباً.

// انتهى //

18:42ت م

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الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسشاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة الدولية في احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني العُماني التاسع والأربعين، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف مطارات المملكة الدولية، حيث تم استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وقٌدم للمسافرين القادمين من سلطنة عُمان الشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ(49).كما زيّنت شاشات العرض داخل صالات مطارات المملكة الدولية، بعبارات ترحيبية وتهاني وتبريكات خاصة بهذه المناسبة السعيدة التي تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين، كما صدح النشيد الوطني العُماني في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة في مشهد يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، عادّين ذلك جزءاً من الواجب الوطني تجاه عمان الشقيقة حكومة وشعباً.// انتهى //18:42ت م0256

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