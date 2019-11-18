السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة الإشرافية للمركز الخيري لتعليم القرآن بالمحافظة



الأحساء 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء ، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم ، رئيس الهيئة الإشرافية للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه بمحافظة الأحساء الدكتور خالد بن جاسم البريكان وأعضاء الهيئة الإشرافية صالح بن عثمان المرشد وعمر بن عبدالعزيز الحمد والمدير التنفيذي للمركز الخيري عارف بن عبدالعزيز الحمام .

واطلع سموه على جهود المركز الخيري في المحافظة، وأكد سموه على أهمية تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية لجميع فئات المجتمع ، والاستفادة من التقنية الحديثة في تعليم كتاب الله تعالى بالإضافة للعلوم الشرعية المختلفة، مشيداً ي الوقت ذاته بتوجه المركز الخيري نحو العمل على التطبيقات الذكية التي تعنى بتعليم القرآن الكريم بيسر وسهولة

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة الإشرافية للمركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه وأعضاء المجلس الإشرافي والمدير التنفيذي عن خالص شكرهم وامتنانهم لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة ، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها الرشيدة.

// انتهى //

18:30ت م

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