السعودية اليوم / السديس يدشن عدداً من المبادرات الخدمية



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدداً من المبادرات التي أطلقتها وكالة الشؤون الفنية والخدمية التي جاءت انطلاقاً من حرص معاليه على تطوير منظومة الأعمال الخدمية والميدانية والتشغيلية وتحسين جودتها والارتقاء بمنظومتها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

كما دشن عدداً من المعدات المحمولة على الظهر تسهم في عملية الشفط بدلاً من التلقيط اليدوي ومعدة أخرى للتعقيم موزعة في مداخل الأبواب وثانية مخصصة لدورات المياه , وتدشين معدة "آي سكراب" لتنظيف فواصل الدرج الثابت وأرضيات المجمعات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية أن هذه المبادرات المتنوعة التي تصب في خدمة قاصدي بيت الله الحرام , ولها أهمية بالغة لتطوير منظومة الأعمال تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام, حيث جرى استبدال القاعدة الرخامية للأعمدة بالتوسعة

وبين الجابري أن من المشروعات التي دشنت مختبر زمزم بعد تطويره وتطوير الأجهزة المستخدمة لمعاينته والتأكد من سلامته من الشوائب , مضيفاً لتطوير هويته البصرية التي تواكب هذا التطور, وذلك عبر إضافة عدد من اللغات "العربية - والإنجليزية - والأوردو - والصينية".

من جانبه شكر معالي الرئيس الجهود المبذولة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية والإدارات التابعة لها، حاثاً على بذل المزيد من البرامج وفقاً لتطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -, موصيهم ببذل المزيد منها لمواكبة التطورات التي يشهدها المسجد الحرام وساحاته.

// انتهى //

18:19ت م

0248



مكة المكرمة 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عدداً من المبادرات التي أطلقتها وكالة الشؤون الفنية والخدمية التي جاءت انطلاقاً من حرص معاليه على تطوير منظومة الأعمال الخدمية والميدانية والتشغيلية وتحسين جودتها والارتقاء بمنظومتها بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030, بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.كما دشن عدداً من المعدات المحمولة على الظهر تسهم في عملية الشفط بدلاً من التلقيط اليدوي ومعدة أخرى للتعقيم موزعة في مداخل الأبواب وثانية مخصصة لدورات المياه , وتدشين معدة "آي سكراب" لتنظيف فواصل الدرج الثابت وأرضيات المجمعات.وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية أن هذه المبادرات المتنوعة التي تصب في خدمة قاصدي بيت الله الحرام , ولها أهمية بالغة لتطوير منظومة الأعمال تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام, حيث جرى استبدال القاعدة الرخامية للأعمدة بالتوسعة السعودية الثانية بقاعدة مصنعة من الألمنيوم لمقاومة الصدمات والمحافظة عليها, بالإضافة إلى الحاويات الذكية بالساحات.وبين الجابري أن من المشروعات التي دشنت مختبر زمزم بعد تطويره وتطوير الأجهزة المستخدمة لمعاينته والتأكد من سلامته من الشوائب , مضيفاً لتطوير هويته البصرية التي تواكب هذا التطور, وذلك عبر إضافة عدد من اللغات "العربية - والإنجليزية - والأوردو - والصينية".من جانبه شكر معالي الرئيس الجهود المبذولة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية والإدارات التابعة لها، حاثاً على بذل المزيد من البرامج وفقاً لتطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله -, موصيهم ببذل المزيد منها لمواكبة التطورات التي يشهدها المسجد الحرام وساحاته.// انتهى //18:19ت م0248

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السديس يدشن عدداً من المبادرات الخدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.