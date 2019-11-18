السعودية اليوم / المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة



الرياض21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الإختصاص.

وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

// انتهى//

18:07ت م

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