السعودية اليوم / أمين منطقة تبوك يبحث مع  رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز بداء المقترحات المقدمة من أهالي المركز



تبوك 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

التقى أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق في مكتبه بمقر الأمانة اليوم، رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز بداء، التابع لمحافظة الوجه، لبحث الاقتراحات المقدمة من المجلس ومن أهالي المركز، لتطوير الخدمات البلدية بالمركز، ودراسة إمكانية تنفيذها.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس الشفق بأعضاء المجلس البلدي، مشيدًا بالدور الذي يقدمه المجلس من جهود وما تقدمه البلدية من أعمال، تتعلق بالخدمات البلدية.

وأكد أن التعاون القائم بين المجلس والأمانة يصب دائماً في صالح المواطن، وأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تسعى لتوفير الخدمات البلدية، في جميع مدن ومحافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك.

فيما أعرب رئيس المجلس البلدي بمركز بداء سالم بن عياد البلوي عن شكره لأمين المنطقة، على الجهود التي تبذلها الأمانة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة للمملكة، بتوفير الخدمات البلدية في كل موقع من أرجاء المنطقة.

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18:06ت م

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