

عمّان 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أطلقت الحكومة الأردنية اليوم، مشروع الإدارة المتكاملة للحدود، والذي يهدف لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز حركة التجارة للمراكز الحدودية الأردنية البرية والبحرية والجوية.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان صحفي، أن المشروع الذي نفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يسهم بشكل كبير في الحد من عمليات تهريب السلاح والمخدرات وعمليات الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، وجميع الجرائم العابرة للحدود من خلال تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للحدود وتعزيز التعاون بين الأجهزة العاملة في المراكز الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي.

// انتهى //

18:03ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تطلق مشروعاً لمواجهة الجريمة العابرة للحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.