السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي والبابا فرنسيس يؤكدان سعيهما لتعزيز التعاون لمكافحة الأمراض حول العالم



أبوظبي 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سعيهما إلى تعزيز التعاون في مكافحة الأمراض على مستوى العالم.

جاء ذلك بمناسبة "الإعلان المشترك بشأن الصحة العالمية" الذي وقعه اليوم نيابة عن سموه وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي وعن قداسة البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة فرانسيسكو مونتيسيلو باديلا، النائب الرسولي إلى دولة الإمارات المبعوث الشخصي للبابا.

وينص الاعلان المشترك على تعاون الطرفين من أجل تحسين صحة المجتمعات المحتاجة ودعم المبادرات الدولية والمشتركة بهدف إطلاق برامج صحية لمساعدة السكان في مختلف الدول.

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18:00ت م

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