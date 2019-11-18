السعودية اليوم / الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع الإدارات الحكومية ومديري المشاريع في المنطقة



أبها 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية تنفيذ المشروعات التنموية في المنطقة وفق أعلى المواصفات والمعايير ، مشدداً سموه على ضرورة الالتزام بجودة التصاميم والإشراف والتنفيذ للمشروعات المستقبلية.

جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مسؤولي الإدارات الحكومية ومديري إدارات المشاريع الذي عُقد في مسرح الإمارة اليوم بحضور أعضاء مجلس المنطقة والمجلس البلدي وهيئة تطوير عسير وعدد من الإعلاميين والشباب والشابات ذوي المبادرات والأفكار الإبداعية، المبني على توجيه سمو أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة رئيسية لمتابعة أعمال المشروعات في المنطقة وإنشاء مركز موحد تشرف عليه إمارة المنطقة، والاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة في تحويل المشروعات المتعثرة وغير المنفذة إلى مشروعات فاعلة .

واستعرض سموه خلال الاجتماع "البوابة الشاملة " الخاصة بمتابعة أعمال المشروعات بدءاً من التصميم والإشراف وصولاً إلى التنفيذ والاستلام وفق المعايير المحددة ، مستشهداً بمشروع " طريق العز " الرابط بين مركزي كحلا وخشم عنقار الذي دشنه سموه الأسبوع الماضي، كنموذج متفرد في التصميم والتنفيذ والمدة الزمنية التي استغرقها المشروع .

وناقش الأمير تركي بن طلال مع الحضور آلية تطبيق نظام " البوابة الشاملة " وطريقة متابعة المشروعات والإشراف عليها ، مبيناً سموه أن المنطقة تحتضن أكثر من 958 مشروعاً، أنجز منها 319 مشروعاً ويجري العمل على تنفيذ 355 مشروعاً، فيما يجري العمل على معالجة تأخر وتعثر تنفيذ حوالي 280 مشروعاً .

واستمع أمير منطقة عسير خلال الاجتماع إلى عدد من المداخلات التي شارك بها منسوبو الإدارات الحكومية، قدموا خلالها عدداً من المقترحات والرؤى لتطوير أداء مركز الإشراف على المشروعات في المنطقة ، مشدداً سموه على أهمية دور وسائل الإعلام المتعددة في متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم النقد البناء للمسؤول واستقصاء المعلومات الحقيقية من مصادرها .

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17:59ت م

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