السعودية | “الغذاء والدواء” تطلق ” حملة إلكترونية للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة الالكترونية “معركة المضاد”، للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتقدّم “الغذاء والدواء” عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي حقائق ونصائح حول “المضادات الحيوية”، وتوضح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط لما يسببه ذلك من تأثير مثل اضطرابات المعدة وحساسية خطيرة.

وتركّز “معركة المضاد الحيوي” على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية لتقليل مشكلة ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة لها، إذ تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى زيادة عدد الوفيات بسببها.

وتنبّه الحملة إلى عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد وإفرازات الأنف ومعظم التهابات الحلق لدى الأطفال، كما تحذّر من تناول مضاد حيوي موصوف لشخص آخر حتى لو كان لديه الأعراض ذاتها، إلى جانب التشدد على ضرورة استشارة الحامل والمرضع الطبيب قبل استخدام المضاد.

