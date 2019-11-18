كارتيرون يوضح حقيقة تلقيه عرضا من الوداد المغربي

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للرجاء المغربي، ما تردد مؤخرا عن تلقيه عرضا من إدارة نادي الوداد، لتولي أحد المناصب خلال الفترة المقبلة.

وكان كارتيرون أقيل من تدريب الرجاء في أعقاب الخسارة من يوسفية بورشيد بنتيجة 2-3، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المغربي، بعد أيام قليلة من التعادل مع الوداد 1-1 في ذهاب ثمن نهائي البطولة العربية.

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وانتشرت أنباء على مدار الساعات القليلة الماضية، تفيد بوجود عرض لدى كارتيرون من جانب إدارة الوداد، لتولي إدارة أكاديمية النادي بإحدى ضواحي المغرب.

وفي تصريحات مقتضبة لـ"العين الرياضية"، نفى المدرب الفرنسي الأمر جملة وتفصيلا، بقوله: "بالطبع لم يحدث هذا الأمر، أفكر فقط في الاستمرار بالعمل كمدير فني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف كارتيرون أنه بالفعل يمتلك عددا من العروض للعودة إلى مجال التدريب، لافتا إلى أنه لا يزال في مرحلة دراستها قبل حسم وجهته المقبلة.

يذكر أن كارتيرون يمتلك خبرات كبيرة بالقارة السمراء، وسبق له تدريب كل من مازيمبي الكونغولي والأهلي المصري والرجاء، بجانب منتخب مالي.