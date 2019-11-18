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2019-11-18 الشبانة وسفير بوروندي يبحثان التعاون الإعلامي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة عيسى نتامبوكا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التعاون الإعلامي، وسبل تعزيز التبادل بين البلدين في المجالات ذات العلاقة. شارك الخبر







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