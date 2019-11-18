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ضبط 26 كجم من الذهب بحوزة وافد بعرعر
لا تحمل دمغة العلامة التجارية
متابعات الخليج 365 - واس
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار في أسواق الذهب بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وافدا من جنسية عربية يقوم بعملية بيع وتوزيع مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل دمغة العلامة التجارية الخاصة بالمصنع أو المستورد إثر بلاغ باشرته الوزارة.
واشتملت المضبوطات على أكثر من 3800 قطعة ذهب تزن 26 كيلوجراما ، كما ضبطت مستندات تثبت قيامه بعملية البيع والتوزيع.
وتمت إحالة عينات من المضبوطات للفحص بمختبرات متخصصة للتحقق من جودة العيار، واستدعت الوزارة كافة أطراف القضية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم لجنة الفصل لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على كافة مصنعي ومستورد المعادن الثمينة عدم تمكين الأجنبي بتوزيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعدم شراء أو بيع المشغولات التي لا تحمل دمغة العيار والعلامة التجارية.
ودعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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