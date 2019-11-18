شكرا لقرائتكم فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها
خنقتها ورفعتها من شعرها ثم طرحتها أرضًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو مؤلمًا يظهر عاملة منزلية وهي تعنف طفلة بشدة.
ووثق المقطع قيام الخادمة بخنق الطفلة ومحاولة كتم أنفاسها حتى تمنعها من الصراخ والبكاء، كما قامت بحملها بيديها من شعرها ما سبب للطفلة الألم الكثير.
ولم تفلح صرخات الطفلة ولا بكاؤها في أن تلين قلب الخادمة عليها فتمادت في العدوان عليها وانتهاك حقوقها.
وعلق المالكي على المقطع بقوله : “يا رب رحمتك وش هالعذاب” فيما طالب آلاف المغردين بالقبض على الخادمة ومحاسبتها وفق الأنظمة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.