فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها

2019-11-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو مؤلمًا يظهر عاملة منزلية وهي تعنف طفلة بشدة.

Advertisements

ووثق المقطع قيام الخادمة بخنق الطفلة ومحاولة كتم أنفاسها حتى تمنعها من الصراخ والبكاء، كما قامت بحملها بيديها من شعرها ما سبب للطفلة الألم الكثير.

ولم تفلح صرخات الطفلة ولا بكاؤها في أن تلين قلب الخادمة عليها فتمادت في العدوان عليها وانتهاك حقوقها.

وعلق المالكي على المقطع بقوله : “يا رب رحمتك وش هالعذاب” فيما طالب آلاف المغردين بالقبض على الخادمة ومحاسبتها وفق الأنظمة.