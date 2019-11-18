شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قاتل ذئب بالقرب من محمية في منطقة الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
صرح المتحدث باسم إمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه أمير المنطقة ونائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الإختصاص.
وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.