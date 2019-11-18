45 معتقلا بعد تفجير إندونيسيا الانتحاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الشرطة الإندونيسية عن اعتقال عشرات من المشتبه بأنهم مسلحون، بعد تفجير انتحاري يعتقد أن تنظيم داعش وراءه، أدى إلى اصابة ستة أشخاص ومقتل الانتحاري في هجوم على مركز للشرطة الأسبوع الماضي.
وتم اعتقال نحو 45 شخصا منذ تفجير الأربعاء في مدينة ميدان في جزيرة سومطرة، بينما قتل شخصان يصنعان متفجرات خلال مداهمة، بحسب السلطات.
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