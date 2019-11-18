اخبار السعوديه

45 معتقلا بعد تفجير إندونيسيا الانتحاري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - جاكرتا

أعلنت الشرطة الإندونيسية عن اعتقال عشرات من المشتبه بأنهم مسلحون، بعد تفجير انتحاري يعتقد أن تنظيم داعش وراءه، أدى إلى اصابة ستة أشخاص ومقتل الانتحاري في هجوم على مركز للشرطة الأسبوع الماضي.

وتم اعتقال نحو 45 شخصا منذ تفجير الأربعاء في مدينة ميدان في جزيرة سومطرة، بينما قتل شخصان يصنعان متفجرات خلال مداهمة، بحسب السلطات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 45 معتقلا بعد تفجير إندونيسيا الانتحاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا