هل يتم احتساب مبلغ الزكاة على الاستثمار في أرامكو ؟

من المقرر أن يكون الاستثمار في أسهم شركة “أرامكو السعودية” حين إدراجها في السوق المالية، مزكى عنه، حيث سيتم احتساب مبلغ الزكاة الناتج عن هذه الاستثمارات.
ووفقا للأمر الملكي رقم 16712 وتاريخ 8 نوفمبر 2019 ، سوف تُخصم قيمة الزكاة من مدفوعات الضريبة التي قامت الشركة بسدادها وتحويلها لحساب الزكاة في وزارة المالية كي تُدفع لمستحقي الزكاة حسب النظام .
وكانت قد بدأت أمس (الأحد) 17 نوفمبر فترة الاكتتاب للمؤسسات المالية والأفراد على أسهم “أرامكو”، حيث تنتهي الفترة المحددة لاكتتاب الأفراد في 28 من الشهر الجاري، فيما تمتد للمؤسسات حتى يوم 4 ديسمبر 2019.
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