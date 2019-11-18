بالتزامن مع الحالة الماطرة غيث.. الإنذار المبكر يصدر 10 تنبيهات لهذه المناطق بالمملكة

أصدرت “هيئة الأرصاد” عبر “الإنذار المبكر”، 10 تنبيهات لحالات مناخية متباينة تغلب عليها الهطولات، وتتواصل حتى أوقات متفاوتة من مساء اليوم، بالتزامن مع الحالة الماطرة “غيث”.

الرياض

ففي الرياض صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة ونشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في الرؤية بالخرج والدلم والدوادمي والمجمعة ورماح وشقراء تنتهي الثانية ظهراً.

مكة

وصدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لمكة بحالة أمطار متوسطة مع رياح سطحية بدأت 8 صباحاً وتستمر للثالثة عصر اليوم، بالجموم والليث وبحرة وجدة وخليص، ثم صدر للمنطقة تنبيه آخر لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة حتى 11 مساءً بالقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ.

كما صدر لمكة تنبيه ثالث، وهو تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع تدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد من 12 ظهراً حتى 8 مساء اليوم، بأضم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة وميسان.

الشرقية

وبالنسبة للشرقية صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد، في حالة تستمر للثالثة عصر اليوم.

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عسير

وكذلك صدر تنبيه لأمطار رعدية مع رياح نشطة في حالة تبدأ 11 صباحاً وتنتهي 7 مساء اليوم بأبها والبرك والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

جازان

وتنبيه وإنذار جديد لأمطار رعدية مع رياح نشطة تستمر حتى 2 ظهراً في بيش وجازان وصبيا وفرسان.

القصيم

وفي القصيم تنبيه لأمطار ورياح سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية من الواحدة ظهراً حتى 10 مساءً بالأسياح والبكيرية والرس والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة.

المدينة

كما صدر تنبيه لأتربة مثارة وأمطار رعدية من 12 ظهراً إلى 9 مساءً بالحناكية والمدينة والمهد ووادي الفرع.

الباحة

وتنبيه لأمطار رعدية مع رياح نشطة في حالة تبدأ 11 صباحاً وتنتهي 7 مساء اليوم بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وفرعة غامد الزناد وقلوة.