أمانة مكة تُطلق مبادرة «ناظر» وتدشّن جائزة التميّز المؤسسي

أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الإثنين، مبادرة «ناظر» الموجَّهة لنُظَّار الأوقاف؛ لتسهيل إجراءات معاملات الأوقاف بالأمانة، وتيسير مهامهم وإعطائهم امتيازات خاصة عن غيرهم من فئات العملاء والمستفيدين، وذلك للأهمية العظيمة للأوقاف، ودعم مسيرة الأعمال الخيرية والتكافل الاجتماعي.

وأوضح مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي بالأمانة، المهندس وائل بن صالح حلواني، أن «ناظر» هي إحدى مبادرات خدمة العملاء بالأمانة، التي تهدف لتسهيل الإجراءات، عبر حزمة من التسهيلات التي قدَّمتها الأمانة لنُظَّار الأوقاف؛ لمتابعة أمور الأوقاف العامة وإدارة شؤونها، وفقًا للأنظمة والتعليمات.

تستهدف نُظَّار الأوقاف

وأشار إلى أنه تم استحداث بطاقة خاصة تُعطى لناظر الوقف للتعريف به في أروقة الأمانة، ولتمكينه من الحصول على امتيازات خاصة، منها الاستقبال والتفاعل التام من قبل منسوبي خدمة العملاء، إضافة لتخصيص موقف لحامل البطاقة، فضلًا عن إنهاء كل إجراءات المعاملات عن بُعد في حال عدم الحضور، مبينًا آلية الحصول على البطاقة، وذلك عن طريق الحضور لمقر خدمة العملاء، وتوفير كل البيانات المطلوبة.

وأكَّد حلواني، أن الفئة المستحقة للبطاقة هم نُظَّار الأوقاف الرسميين، الذين يملكون صكوكًا شرعية، أو المنتخبون من مجلس النظارة.

تدشين جائزة التميُّز المؤسسي

كما دشَّن القويحص، جائزة أمين العاصمة المقدسة للتميُّز في دورتها الرابعة، التي تأتي في إطار سعي الأمانة نحو الارتقاء بمستوى الأداء؛ لتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات البلدية، والالتزام بتنفيذ استراتيجية منظومة الجودة والتميز المؤسسي، التي تتبناها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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وقال مدير الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميُّز المؤسسي بالأمانة، إن الجائزة تهدف لنشر وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي، والإبداع والابتكار بين العاملين بالأمانة، وإذكاء روح المنافسة بين البلديات الفرعية والموظفين، وتقدير إنجازاتهم المميزة عن طريق مكافأتهم وتشجيعهم، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية المؤهلة.

تشمل خمس فئات

وأوضح أن الجائزة تشمل خمس فئات، هي: البلديات المتميزة، الإدارات المتميزة، المدير المتميز، الموظف المتميز، والأفكار الإبداعية والابتكار، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ندوات تعريفية للتعريف بطريقة إعداد ملفات المشاركة بالجائزة بجميع فئاتها؛ بناءً على المعايير المعتمدة، كما سيتم توضيح الوثائق المطلوبة وطريقة إعداد الطلبات، بالإضافة إلى آلية التقييم، وذلك عن طريق نشر معايير الجائزة وآلية المشاركة فيها، من خلال المنشورات الداخلية والموقع الإلكتروني الخاص بالأمانة، وبعض المطبوعات التعريفية، إضافةً إلى تنفيذ عدة فعاليات للتوعية، مثل الدورات التدريبية وورش العمل.

معايير واضحة للجائزة

من جانبه، أكَّد مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي خالد بن أحمد عبدالله، أن رحلة الجائزة ستستمر لستة أشهر؛ حيث تم إعداد جدول زمني ووضع دليل للجائزة؛ لتوضيح المهام والإجراءات المعتمدة؛ بمشاركة لجنة تحكيمية رفيعة المستوى لفحص ملفات المشاركين، واختيار أفضل المتقدمين للجائزة وإجراء المقابلات الشخصية، بناءً على معايير كل فئة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بواسطة فرق التقييم للجهات المشاركة؛ لاستكمال الإجراءات ومراجعة النتائج النهائية واعتمادها، وتسليم الفائزين دروع التميز والجوائز المالية المخصصة.

يُذكر أن معايير الجائزة، التي تم وضعها، جاءت استرشادًا بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وتعتبر أمانة العاصمة المقدسة أول أمانة على مستوى المملكة تنفِّذ جائزة التميز، طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة والمبنية على علم الإدارة الحديث، وتسعى الأمانة إلى تأسيس قاعدة وطنية لممارسات التميز في الأداء الحكومي تنطلق منها جميع المبادرات الاستراتيجية؛ لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 والبرامج المنبثقة عنها، ورفع مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.