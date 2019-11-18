الحصيني: أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، بدءًا من مساء اليوم الإثنين، في عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني، في تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «إنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد، بدءًا من مساء اليوم الإثنين حتى نهار الثلاثاء على أجزاء من مكة والرياض والشرقية وعسير والباحة وجنوب وشرق المدينة والقصيم»، مشيرًا إلى أن الرياض متوقع لها أن تشهد أجواء ماطرة وباردة وضبابية غدًا الثلاثاء، فضلًا عن موجة برد.

موجة برد

وأشار إلى أنه ‏متوقع أن تشهد المنطقة الشمالية ثم الوسطى والشرقية موجة بارد سيبيرية تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة ومكة لكن بشكل أقل ثم تمتد فيما بعد إلى منطقة نجران.

كما توقع انخفاضًا وتهاوي درجات الحرارة بمقدار من سبع إلى عشر درجات عما سجلته الحرارة اليوم الثلاثاء -إلا أن يصرفها الله، كما نصح ‏بتجهيز الملابس الشتوية.

تحذير لكبار السن

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، حذَّر الأطفال وكبار السن من موسم «برد الأحيمر» الذي تعيشه مناطق المملكة خلال الأسبوع الجاري، قائلًا: «سنعيش خلال هذا الأسبوع في موسم برد الأحيمر، وهو برد مضر على الأطفال وكبار السن».

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وأضاف الزعاق، بمقطع فيديو بثَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد، أنَّ الموجة الباردة تسمى «موجة برد الأحيمر»، ولن تدوم طويلًا، وسيعود الدفء كرة أخرى حتى ننتظر البرد الفعلي بدخول النجم الثاني من نجوم «المربعانية»؛ ليكون البرد ليلًا نهارًا بدءًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، أمَّا الموجة الحالية فسيكون تأثيرها مركزًا من ساعات الليل حتى أول الصباح.

انخفاض الحرارة

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، كشفت عن وجود تأثير للانخفاض الملموس في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرة إلى تأثير الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقعت «هيئة الأرصاد» استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان، وأجزاء من منطقة حائل، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية.

حالة البحر

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي؛ بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.