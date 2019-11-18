الوزير الراجحي: 80% من خدمات «العمل» إلكترونية.. والتوطين أولوية

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إنه تمت تغطية 80% من مجموع الخدمات التي تقدمها الوزارة واحتياج أصحاب الأعمال حتى الآن بشكل إلكتروني، مؤكدًا حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وأتمتة الخدمات.

وأوضح الراجحي أن «وزارة العمل» ستستمر في إدراج خدمات الوزارة إلكترونيًا لتسهيل الحصول عليها، جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، برجال الأعمال بمنطقة حائل، في اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة.

«قوى» منصة شمولية

وتطرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية للحديث عن منصة «قوى»، مُشيرًا إلى أنها شمولية وتغطي الكثير من الخدمات التي تتواكب مع رؤية الوزارة بتطوير وتنظيم سوق العمل.

وأضاف الوزير الراجحي أن هذه المنصة ساعدت في تقليص الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات؛ حيث تستغرق بعض الخدمات في السابق عدة أشهر، أما حاليًا فتتم عبر إجراءات إلكترونية فورية.

«التوطين» أولوية للوزارة

وأكد الوزير الراجحي، أن التوطين يشكل أولوية لدى «وزارة العمل»، وكذلك غالبية الخدمات تسهم في تعزيز التوطين والتأكيد على أهميته.

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وقبل أسبوع، أطلقت «وزارة العمل» ، مبادرة تسوية المخالفات، وذلك بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة، وذلك للمساهمة في زيادة نسبة التوطين.

مبادرة لتسوية المخالفات

وأوضحت وزارة العمل في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ آلية المبادرة تتمثل في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة؛ ما سيُسْهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام.

وأضاف البيان، أنَّ الوزارة حدّدت عددًا من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يتقدم صاحب العمل بطلب التسوية من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة، وألا يكون تقديم التسوية لمخالفة قد سبق وتقدم اعتراض لها والعكس صحيح، وأن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع، بلاتيني لتتمكن من تقديم طلب تسوية.

كما تتضمن الشروط أن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال سعودي فأكثر، وأن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل، وفي حال فصله يجب توظيف بديل بنفس الشروط خلال 30 يومًا من تاريخ التنبيه. أو سيتم إلغاء التسوية، يجب أن يكون عدد السعوديين قبل تاريخ طلب التسوية أقل أو يساوي عدد السعوديين وقت طلب التسوية، وألا يتم استخدام نفس الموظف بأكثر من تسوية واحدة للمنشأة، وأن يرد صاحب المنشأة على طلبات واستفسارات فريق التسوية بمدة لا تتجاوز 7 أيام أو سيتم إلغاء طلب التسوية آليًا.