ولي العهد يوجّه بتمديد موسم الرياض.. والفعاليات تحقق 7.6 مليون زائر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الإثنين، وصول أعداد زائري موسم الرياض إلى أكثر من 7 ملايين شخص، في الوقت الذي تم فيه- بتوجيه من ولي العهد- تمديد الموسم إلى آخر يناير 2020م.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «الحمدلله.. وصلنا لسبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر».

ـ تمديد موسم الرياض

وتابع آل الشيخ قائلًا: «وبتوجيه من سيدي ولي العهد، تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير.. مبرووك».

وكان موسم الرياض، قد أعلن في 13 نوفمبر الجاري، تجاوز عدد زوّاره الـ6.5 مليون زائر.

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وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ: الحمدلله وصلنا إلى 6 ونصف مليون زائر.

ـ استهداف 20 مليون زائر

ويعد «موسم الرياض»، أضخم المواسم الترفيهية في المملكة؛ حيث يستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أُطلقت على مستوى المملكة؛ بدءًا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.