شرطة «الشرقية» تُطيح بمنتحل شخصية رجل أمن تورَّط في 30 جريمة سلب

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية، بمواطن تورط في جرائم الاعتداء على الأموال، واعتاد انتحال شخصية رجل أمن عند تنفيذ جرائمه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلًا شخصية رجل أمن.

وأضاف: بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ٣٠ جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من 240 ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ ١٢ ألفًا وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.