أمانة عسير: إزالة 2 مليون متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية

أوضحت أمانة منطقة عسير، اليوم الإثنين، أنها أزالت تعديات طالت أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية، في عددٍ من مدن ومحافظات المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، أزالت خلال الأسبوع الماضي تلك الإحداثيات، التي قُدرت بمساحة (2.201.000)م2، بعد أن حاول بعض الأشخاص الاستيلاء على هذه الأراضي بوضع اليد، وإقامة منشآت وإحداثيات متنوعة؛ دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية، أو تراخيص نظامية.

ـ تعديات الأراضي تعرقل المشروعات الجديدة

وأشار أمين منطقة عسير، إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، وسيتم التعامل بحزم مع أي اعتداءات على الأراضي الحكومية، موضحًا أن التعديات تعرقل حركة التنمية في عسير، وتخل بالتخطيط العمراني في المنطقة.

ـ توجيه بشأن حديقة الأمير نايف

من جهة أخرى، وجَّه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، بضم حديقة الأمير نايف في تنومة للمتنزه الجبلي المجاور لها، ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري، ورفع اللوحات الإرشادية، التي تحمل اسم الأمير نايف، وإعادتها بعد انتهاء تحسين المشروع؛ بما يليق باسمه-رحمه الله- وأهالي المحافظة ومرتاديها.

ـ عقود مشاريع بـ38 مليون ريال

وكان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدين، قد وقَّع- أمس الأحد- عقود مشاريع بلدية لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، بأكثر من (38.146652) مليون ريال، شملت مشاريع سفلتة وأرصفة ومبانٍ بلدية، وإزالة صخور وحراسات أمنية، وتأهيل عددٍ من الشوارع الرئيسية.