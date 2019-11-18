«البيئة» تحذّر: غرامة 50 ألف ريال تنتظر قاطعي الأشجار

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين، من الإقدام على قطع الأشجار؛ نظرًا لما ينتج عن هذا الأمر من أضرار بيئية، متوعدة قاطعي الأشجار بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنفوجراف، بيَّنت من خلاله أن قطع الشجرة الواحدة تصل عقوبتها إلى 5 آلاف ريال.

أما في حال الاحتطاب بغرض التجارة، فالغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، وعقوبة نقل الحطب المحلي تصل إلى 10 آلاف ريال.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه ستتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار.