السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي



الرياض 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم, المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أحمد بن معطي المطيري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومركز الاعتماد الخليجي في مجال خدمات الاعتماد التي يقدمها المركز لجميع الدول الأعضاء في مختلف مجالات تقييم المطابقة، حيث يضم مركز الاعتماد الخليجي في عضويته دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.

كما جرى بحث الجهود التي يقوم بها المركز لتطوير الخدمات المتعلقة بالاعتماد والتقييم الفني وتطبيق المواصفات في الدول الاعضاء، بالإضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات التدريب والتأهيل الفني في مجالات المطابقة المختلفة.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري.

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17:37ت م

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